الرئيس الإيراني يزور تركمانستان قريبا ويلتقي الرئيس الروسي

العالم – إيران

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيارة إلى تركمانستان يوم الخميس 10 أكتوبر للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الـ300 لوفاة الشاعر "مختومقلي فراغي".

كما أعلن "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس "فلاديمير بوتين" سيجري زيارة رسمية إلى تركمانستان يوم الجمعة 11 أكتوبر، حيث سيجتمع مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان".

من المتوقع أن يشارك "بزشكيان" في اجتماع تحت عنوان "الترابط بين الأزمنة والحضارات - معنى السلام والتنمية"، إضافة إلى ذلك، سيلتقي "بزشكيان" برئيس تركمانستان وعدد من المسؤولين في البلاد، إلى جانب لقاء الجالية الإيرانية المقيمة هناك.

"مختومقلي فراغي" هو شاعر تركماني من أصل إيراني، يعد من أبرز شعراء اللغة التركمانية وأحد أهم الشخصيات لدى الشعب التركماني.. وتناول في شعره القضايا الاجتماعية والسياسية بشكل كبير.

وتقام مراسم إحياء ذكرى ميلاد مختومقلي فراغي سنويا، ليس فقط في تركمانستان ولكن أيضا في محافظة "كلستان" بإيران.

و وُلد "مختومقلي فراغي" في عام 1102 هـ شمسي في قرية "آجي‌قوشان" شمال شرق مدينة "كنبدكاووس" في إيران.