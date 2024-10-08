شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان وسط قلق اممي

العالم - خاص العالم

الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني والبقاع تحت نيران الاحتلال لليوم السادس عشر وسط مؤشرات بان يطال القصف المنطقة البحرية في جنوب لبنان عقب مطالبة جيش الاحتلال الصيادين و رواد البحر الابتعاد عنها حتى اشعار اخر.

بلدة الخضر شرق بعلبك في البقاع شهدت مجزرة نفذتها غارة اسرائيلية باستهدافها مبنيين سكنيين احدهما مأهول بعائلات تم انتشال عدد من الجثث حتى اللحظة فيما لاتزال أسرة كاملة مؤلّفة من ثمانية عشر فرداً، وغالبيّتها من النساء والأطفال تحت الأنقاض.

وفي القصف الذي وصف بالاعنف اليوم انقطعت الطرقات بين البلدات و القرى الجنوبية نتيجة الدمار هائل.



كما استهدف الطيرانُ الإسرائيلي بلداتِ عربصاليم والسلطانية وياطر ودير تقلا وزوطر الشرقية والبيسرية وعلما الشعب وطيرحرفا والدوير والخيام وطيردبا وطيرحرفا وأنصارية وصديقين والقليلة وعيتيت جنوبي لبنان.

وتزامنا مع الغارات الجوية استهدفت مدفعية الاحتلال عدداً من القرى في بنت جبيل وأطرافِ علما الشعب والناقورة و ارتقا ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال بلدة عيتيت جنوب لبنان

كما استشهد اخرون في غارة نفذَها طيران الاحتلال على منزلٍ في بلدة قليا وفي البقاع الغربي.

اما الضاحية الجنوبية لبيروت التي تظهر المشاهد تصاعد اعمدة الدخان في سمائها بش جراء القصف العنيف نفذ الاحتلال ما يزيد عن سبعة وعشرين غارة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

على صعيد ردود الافعال الدولية ازاء العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على النظام الصحي في لبنان.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: "تم الإبلاغ عن ستة وثلاثين حادثة استهدفت فيها الغارات الإسرائيلية مرافق الرعاية الصحية بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي والرابع من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، هذه الهجمات لم تؤثر على المرافق فحسب، بل ادت الى مقتل 77 شخصا من العاملين في المجال الصحفي كما تضرر ما لا يقل عن خمسة عشرين مرفق مياه مما يؤثر على ثلاثمائة الف شخص".

بدور ها نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا في الرابع من اكتوبر الجاري حيث رات المنظمة انها تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية مشددة أن هذا الوضع يُعرض المدنيين إلى مخاطر جسيمة.