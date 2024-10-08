السفارة الإيرانية: لايوجد أي مواطن إيراني بين شهداء وجرحى جريمة حي المزة

العالم – إيران

ونشرت السفارة منشوراً على موقع إكس جاء فيه: مرة أخرى سجل العدو الإسرائيلي جريمة أخرى خلال قصف جبان لمبنى مدني في قلب دمشق قتل نساءاً وأطفالا أبرياء.

وأضافت: بهذه المناسبة تدين سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا القصف الإرهابي وتعلن بأنه لا يوجد أي مواطن إيراني بين الشهداء والإصابات، وتسأل الله لذوي الشهداء الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل.

هذا وشن العدو الإسرائيلي حوالي الساعة 20:15 مساء اليوم عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض