لبنان.. قصف المعابر في البقاع ينذر بكارثة إنسانية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في البقاع أن الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ ليلة أمس حتى فجر اليوم على الكثير من مناطق البقاع وبلداتها منها النبي شيت وحوش بردي ووصولا الى سرعين وحلباتا وعلوش ومحيط مدينة بعلبك وذلك بعشرات الغارات، مستهدفة المناطق المدنية والمعامل التجارية.

وأضاف أن يوم أمس سمع دوي انفجار كبير في بلدة الخضر بجنوبي بعلبك حيث استشهد 5 أشخاص مع عائلة واحدة بينهم طفل وأمه وسط تواجد المسيرات والطائرات الحربية الإسرائيلية هناك طيلة اليوم.

وذكر مراسل العالم نقلا عن مسؤولين في منطقة هرمل الحدودية بين سوريا ولبنان حول دخول المساعدات الانسانية أن معبر جوسيه في منطقة هرمل تحت مراقبة شديدة طيلة 24 ساعة من قبل العدو الإسرائيلي. مضيفا أن خلال يومين ماضيين، تم استهداف المعبر أكثر من 4 مرات بينما كان هناك محاولة لترميم الطريق للوصول الى المعبر إلا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت الجرافة التابعة لبلدية الهرمل وتم تعطيلها.

وحول الوضع في منطقة الهرمل ومعبر جوسيه أفاد أنه الوضع كما هو أي ليست امكانية لدخول المساعدات من المعبر أو حتى خروج النازحين الى مناطق آمنة داخل الأراضي السورية.