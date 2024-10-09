البقاع والجنوب والضاحية تحت نيران الاحتلال وارتفاع عدد الشهداء الى 2100

العالم - لبنان

وتتواصل وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان حيث لا تنقطع الغارات العنيفة على الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب والبقاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جديدة وبشكل مكثف على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مناطق الليلكي وبرج البراجنة والرويس وحارة حريك والكفاءات.

وفي البقاع، شرقي البلاد استشهد شخص واحد، وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة السعيدة ما رفع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 2100، وما يزيد عن 10آلاف جريح.

وفي بعلبك، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت حوش بردى وحلبتا وبلدة النبي شيت بثلاث غارات عنيفة. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على جرود السلسلة الشرقية.

وفي الجنوب، شنت المقاتلات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات على مناطق كفرتبنيت، والرمادية، كفردونين، كفرشوبا – حلتا، برج قلاويه، الخيام، السماعية، باتوليه، وعين بعال.

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر، وفق وزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد 36 شخصا وإصابة 150 آخرين بجروح خلال الساعات الماضية على كامل الجغرافيا اللبنانية توزعت وفق الوزارة إلى 15 شهيداً و85 جريحاً في محافظة الجنوب، و15 شهيداً و36 جريحاً في محافظة النبطية، و6 شهداء و8 جرحى في محافظة البقاع، فيما أصيب 20 شخصا في محافظة جبل لبنان وشخص في بعلبك الهرمل.