برلماني من حرس الثورة.. مصرون علی إزالة 'اسرائيل' عن الوجود

العالم - خاص بالعالم

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي العميد إسماعيل كوثري في تصريح خص به قناة العالم ان الصهاينة لا يعلمون الکثير عن الاسلحة التي تم تصنيعها داخل ايران علی أيدي النخب الايرانية.

وأکد القيادي في حرس الثورة انه اذا أقدم الصهاينة علی حماقة العدوان علی ايران، سيتلقون رداً يفوق ما تلقوه خلال عملية الوعد الصادق 2، والذي جعل من راداراتهم وأنظمتهم الدفاعية مصفاة مشبکة وأصابت جميع الامکنة التي أردنا استهدافها.

وشدد کوثري علی ضرورة ثقة اصدقاء ايران وجمهور المقاومة بأن ايران ماضية في ازالة کيان الاحتلال عن الوجود لما يشکله من جرثومة فساد في المنطقة.