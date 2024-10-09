العتبة العلوية المقدسة تستقبل 1732 نازحا من لبنان

العالم - العراق

وقال مسؤول لجنة الدعم الاغاثي في العتبة سلام الجبوري، إن "1732 شخصا نازحا وصلوا النجف حتى الآن قادمين من لبنان بعد تردي الأوضاع الأمنية هناك".

وأضاف الجبوري، أن "دار استراحة الضيافة التابعة للعتبة امتلأت بالنازحين اللبنانيين، ليتم استقبالهم في فنادق ومدن أخرى، إضافة الى توفير وجبات الطعام والمستلزمات الأساسية لهم".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024) استقبال العراق لنحو 8 آلاف نازح من لبنان بعد تأزم الأوضاع الأمنية هناك، فيما أعربت عن استعدادها التام والكامل لإغاثة اللبنانيين في جميع أرجاء العراق.