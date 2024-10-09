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العراق يعلن استقبال 8 آلاف نازح من لبنان

العراق يعلن استقبال 8 آلاف نازح من لبنان
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، اليوم الأربعاء، استقبال العراق لنحو 8 آلاف نازح من لبنان بعد تأزم الأوضاع الأمنية هناك، فيما أعربت عن استعدادها التام والكامل لإغاثة اللبنانيين في جميع أرجاء العراق.

العالم - العراق

وقال رئيس الجمعية ياسين المعموري، إن "الجهود الوطنية وبجميع الاتجاهات حُشدت لاحتواء الأزمات الإنسانية الناتجة عن الأحداث الجارية الآن، خصوصاً خلال الـ(10) أيام الماضية بسبب القصف على الجنوب اللبناني والضاحية، وما نتج عنه من نزوح، داخلي، وخارجي ضم الجزء الأكبر منهم وتوجههم إلى عدد من الدول، ومنها العراق".

وأضاف المعموري، أن "هناك جهداً وطنياً واضحاً داخل البلد باستقبال اللاجئين اللبنانيين، وتسكينهم في أماكن لائقة وتقديم كل أنواع الخدمات، بدءاً من دخولهم الحدود ولحين وصولهم إلى الأماكن المخصصة لهم".

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