الدفاع الروسية: تدمير 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب البلاد

العالم – خاص بالعالم

القصف المتبادل بين الجانبين الروسي و الأوكراني عبر المسيرات الهجومية بات مشهدا مألوفا لمتابعي مجريات الحرب في أوكرانيا والتي لم تهدأ حدة المعارك فيها في ظل طموحات الطرفين تحقيق انتصارات ميدانية تعزز موقف كل منهما على الأرض.

سبعة وأربعون مسيرة اطلقتها أوكرانيا باتجاه غرب روسيا تصدت لها الدفاعات الجوية الروسية دون أنباء عن وقوع أضرار سوى اندلاع حريق بسبب سقوط حطام طائرات مسيرة في موقع غير مأهول في منطقة روستوف بالمنطقة الواقعة جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

الدفاعات الجوية الروسية اسقطت حوالي 24 مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية في حين تم تدمير العدد المتبقي فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف حسب بيان وزارة الدفاع.

أما مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا والتي يتكرر القصف الروسي عليها منذ أشهر تعرضت للقصف بثلاثة صواريخ باليستية روسية و22 مسيرة في هجوم شنته روسيا في ليل الثلاثاء الأربعاء تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 21 مسيرة منها.

وأسفر الهجوم على ثاني أكبر المدن الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين بجروح حسب السلطات الأوكرانية.

أما في منطقة دونيستك جنوب شرق أوكرانيا التي تتقدم القوات الروسية استهدفت قوات موسكو مبنيين سكنيين بثلاثة قنابل موجهة حسب السلطات المحلية في المنطقة.

بدورها، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا مقتل شخصين بنيران طائرة مسيرة أوكرانية في قرية على خط الجبهة.

سياسيا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

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