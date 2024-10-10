الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرب في أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب البلاد

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

موسكو (العالم) 2024.10.10 - قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب البلاد لم تسفر عن إصابات.. في المقابل، قال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية و22 طائرة مسيرة في هجوم شنته على خاركيف خلال الليل أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين.

العالمخاص بالعالم

القصف المتبادل بين الجانبين الروسي و الأوكراني عبر المسيرات الهجومية بات مشهدا مألوفا لمتابعي مجريات الحرب في أوكرانيا والتي لم تهدأ حدة المعارك فيها في ظل طموحات الطرفين تحقيق انتصارات ميدانية تعزز موقف كل منهما على الأرض.

سبعة وأربعون مسيرة اطلقتها أوكرانيا باتجاه غرب روسيا تصدت لها الدفاعات الجوية الروسية دون أنباء عن وقوع أضرار سوى اندلاع حريق بسبب سقوط حطام طائرات مسيرة في موقع غير مأهول في منطقة روستوف بالمنطقة الواقعة جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

الدفاعات الجوية الروسية اسقطت حوالي 24 مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية في حين تم تدمير العدد المتبقي فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف حسب بيان وزارة الدفاع.

أما مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا والتي يتكرر القصف الروسي عليها منذ أشهر تعرضت للقصف بثلاثة صواريخ باليستية روسية و22 مسيرة في هجوم شنته روسيا في ليل الثلاثاء الأربعاء تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 21 مسيرة منها.

وأسفر الهجوم على ثاني أكبر المدن الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين بجروح حسب السلطات الأوكرانية.

أما في منطقة دونيستك جنوب شرق أوكرانيا التي تتقدم القوات الروسية استهدفت قوات موسكو مبنيين سكنيين بثلاثة قنابل موجهة حسب السلطات المحلية في المنطقة.

بدورها، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا مقتل شخصين بنيران طائرة مسيرة أوكرانية في قرية على خط الجبهة.

سياسيا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مستشار سابق للبنتاغون: أمريكا مسؤولة عن حرب أوكرانيا وتدميرها

بمعارك طاحنة.. الجيش الروسي يواصل مكاسبه شرق أوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني يحدد حجم النفقات العسكرية لبلاده

مصدر سوري يكشف عن وجود خبراء عسكريين أوكرانيين في إدلب