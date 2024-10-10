الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة

المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مستعمرة "كريات شمونة" صباح اليوم بصلية صاروخية كبيرة.

العالم - لبنان

واستهدفت المقاومة الإسلامية مواقع وتجمعات ومستعمرات الاحتلال "الإسرائيلي"، وفي ما يلي نص البيانات:

بيان رقم 1:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10 - 10 - 2024 مستعمرة "كريات شمونة" بصلية صاروخية كبيرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 10 - 10 - 2024
06 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 2:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10 - 10 - 2024، تجمعًا لجنود العدوّ "الإسرائيلي" في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 10 - 10 - 2024
06 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 3:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10 - 10 - 2024، تجمعًا لجنود العدوّ "الإسرائيلي" في بيت هلل بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 10 - 10 - 2024
06 ربيع الثاني 1446 هـ

روابط ذات صلة

استشهاد 5 من رجال الدفاع المدني إثر غارة صهيونية على لبنان

شاهد.. حزب الله يوسع دائرة نيرانه ويسطر الملاحم في الحدود