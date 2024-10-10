المقاومة الإسلامية تقصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة

العالم - لبنان
واستهدفت المقاومة الإسلامية مواقع وتجمعات ومستعمرات الاحتلال "الإسرائيلي"، وفي ما يلي نص البيانات:
بيان رقم 1:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10 - 10 - 2024 مستعمرة "كريات شمونة" بصلية صاروخية كبيرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 10 - 10 - 2024
06 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 2:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10 - 10 - 2024، تجمعًا لجنود العدوّ "الإسرائيلي" في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 10 - 10 - 2024
06 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 3:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10 - 10 - 2024، تجمعًا لجنود العدوّ "الإسرائيلي" في بيت هلل بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 10 - 10 - 2024
06 ربيع الثاني 1446 هـ