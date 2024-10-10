130 ضابط برتب عالية في جيش الاحتلال يهددون بعدم تنفيذ الأوامر العسكرية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل خضر شاهين: بعد إطالة أمد الحرب والعدوان على قطاع غزة وأيضا توسعه باتجاه لبنان بدأنا نشهد ظهور التصدع والانقسام داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو انقسام متجذر ويتزايد، وتزايد في ظل انفراد نتنياهو بالحكم في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح: مع استمرار العدوان شهدت الشوارع الإسرائيلية تظاهرات ضخمة وانضمام لشرائح كبيرة إلى هذه التظاهرات التي كانت تنظم بشكل كامل من قبل ما يعرف بهئية الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وبعد ذلك انضمت أحزاب ما يعرف بالمعارضة، وكذلك انضمام شرائح مختلفة إليها حيث شهدنا مسيرات واحتجاجات مليونية.

وأضاف: الیوم نشهد تصریحات مختلفة.. فاليوم زعيم المعارضة ولأول مرة منذ العدوان على لبنان قال بأنه لابد من وقف الحرب في الشمال وأيضا في الجبهة الجنوبية مع غزة والتوجه إلى إبرام لربما صفقة تشمل كافة الجبهات، وقال إن تحرير -وفق التعبير الإسرائيلي للابيد- الأسرى مرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي للدخول بإجراء مباحثات كاملة وشاملة مع الولايات المتحدة الأميركية حتى يكون هناك وصول إلى اتفاق.. لأنه ووفق لابيد أن هذه الحرب كلما أطيل أمدها من قبل نتنياهو كلما كانت هناك أضرار كبيرة داخلية وخارجية سياسية وأمنية واقتصادية على كيان الاحتلال الإسرائيلي.. بمعنى أننا بدأنا نشهد تصاعداً للتصريحات المناقضة لكل السياسات التي يتبعها بنيامين نتنياهو.

وولفت مراسلنا أنه شهدنا اليوم أيضاً تحذيراً من قبل أكثر من 130 ضابط برتب عالية في الجيش الإسرائيلي قالوا بأنهم لن ينفذوا الأوامر العسكرية لقيادة العدوان باتجاه لبنان، إلا أن يكون إبرام صفقة لإفراج عن ما تبقى من الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.. وهذا اعتبرته الكثير من الأوساط السياسية والأمنية بأنه خطير ولم يحدث منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

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