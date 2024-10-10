شاهد.. استنفار شعبي وحكومي في العراق ترحيبا باللاجئين اللبنانيين

العالم - مراسلون

استنفار شعبي وحكومي تشهده محافظة الديوانية بعد استقبال اول وجبة من اللاجئين القادمين من لبنان واستضافتهم بشكل يليق وعمق الترابط والعلاقة بين الشعبين العراقي واللبناني ومواقفهم ازاء القضايا المصيرية العادلة.



اجراءات حكومية تمثلت بتسجيل جموع اللاجئين وتنظيم تواجدهم رسميا على الاراضي العراقية لضمان تحركهم وتنقلهم بشكل امن وسلس ويتيح لهم التأقلم مع الاوضاع الجديدة التي نتجت عن الظروف الحالية التي يشهدها لبنان بعد الاعتداءات والجرائم الصهيونية.



رحلة محفوفة بالمخاطر وسط قصف عنيف تعرضت لها المعابر الحدودية صور لازالت عالقة في اذهان هؤلاء المدنيون الذين استهدفهم القصف الصهيوني الغاشم قبل ان يحطوا رحالهم وسط محبيهم من ابناء العراق فكان اللبناني صاحب الدار بعد ان حل ضيفا عزيزا عل العراق.