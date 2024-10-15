تفاصيل الكمائن المحكمة لحزب الله التي أحبطت تسلل قوات الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن المواجهات التي سطرت اليوم من خلالها المقاومة ملاحم بطولية كانت تستهدف مدرعات وآليات كبيرة للإحتلال الإسرائيلي من جرافات كانت تعمل على شق بعض الطرق التي كانت تدخل من بلدة عيتا الشعب دمرتها بالطواقم التي كانت على متنها، بالإضافة الى الكمائن المحكمة التي نصبتها المقاومة في بلدة رب ثلاثين عندما تقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي من الجهة الشرقية المقابلة لفلسطين المحتلة.

وتابع مراسلنا: ويأتي ذلك عندما سمحت المقاومة بعملية تكتيك واستدراج لهذه القوات أن تتقدم قليلا باتجاه ما يسمى بخلة الفراشات للجهة الشرقية وعند وصولها الى نقطه المكمن أجهزت عليها المقاومة بصليات صاروخية وحاصرتها بالمدفعية وأبقت هذه المجموعات بمكانها، حيث لا يمكنها التقدم وحتى لا يمكنها التراجع وكانت هناك معارك على نقطه صفر بين المقاومة وبين جنود الإحتلال الغزاة بعدها إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفها وهذه معلومات موثوقة من داخل غرفة عمليات المقاومة.

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