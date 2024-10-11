الاحتلال يقر بمقتل 3 ضباط في معارك قطاع غزة

العالم - فلسطین

ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها النوعية والكمائن في مختلف محاور القتال في القطاع.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، قد أعلنت، الأربعاء، تفجيرها عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة إسرائيلية أثناء محاولتها تفخيخ منزل وتفعيل "روبوت" مفخخ.

وأضافت، أنه عقب ذلك، وفور تقدم قوة النجدة التابعة للاحتلال إلى المكان تم استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

كذلك، أكدت القسّام استهدفت دبابة إسرائيلة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، في حي الإسراء غربي المخيم نفسه.

وفي عملية مشتركة استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، وقوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا، بقذائف الهاون.