المرجعية الدينية بالعراق خط احمر وبعدها ستتحول المنطقة لجحيم

العالم - العراق

واكد المتظاهرون وقوفهم الى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل الهجمة الارهابية لكيان الاحتلال الاسرائيلي عليهما. واضافوا ان جرائم الاحتلال لن تكسر المقاومة وانصارها.

وطالب المتظاهرون بتدخل دولي لوقف جرائم الاحتلال المستمرة في لبنان وقطاع غزة.

وأكد أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي، ان المرجعية الدينية خط احمر وبعدها سيتحول الشرق الاوسط جحيما على الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف الولائي ان الثابتون اليوم بمعسكر الحق من ابطال المقاومة نجحوا بشكل كبير بمواجهة اعتى كيان بربري رغم ما يملكه من اسلحة متطورة، مؤكدا ان العدو الصهيوني فشل في تحقيق اهدافه.

واشار الى ان جبهة الاسناد في لبنان بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحولت الى جبهة رئيسة والمعركة ستكون دون قواعد اشتباك.

وبين ابو الاء الولائي ان المقاومة الاسلامية في العراق الحقت بالعدوان الاسرائيلي خسائر كبيرة عبر عملياتها، كما ان المقاومة الفلسطينية في كافة فصائلها قوضت مضاجع الاحتلال في غزة.