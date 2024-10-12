معادلة الردع.. حيفا مقابل الضاحية

العالم - باختصار

تعتبر المدينة محور مواصلات حيويا وحلقة الوصل بين شمال فلسطين المحتلة وجنوبها .

تعتبر حيفا أكبر مركز صناعي في الشمال وتشكل صناعاتها جوهر الإقتصاد المحلي في المدينة.

يوجد في حيفا منشآت كبيرة لإنتاج المواد الكيميائية والنفط.

تعتبر المدينة من أهم المراكز في فلسطين المحتلة لصناعة التكنولوجيا الفائقة

ميناء حيفا هو أحد الميناءين الرئيسيين في فلسطين المحتلة وهو مركز مهم للتجارة البحرية.

تسبب تصاعد اطلاق الصواريخ من لبنان بتباطؤ النشاط التجاري والاقتصادي في حيفا.

صحيفة"كلكليست"العبرية: الهجوم الصاروخي المتكرر على حيفا قد يؤدي لتعليق نشاط ميناء حيفا .

خبراء: استهداف حيفا وما تحتويه من منشآت إقتصادية يمثل ضربة لعصب مهم في الكيان.

بما قد يؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد ويفاقم الإنقسام السياسي داخل الكيان.

خبراء: استهداف حيفا بهذا الشكل المؤثر يدخل في اطار معادلة الردع من جانب حزب الله.

معادله حزب الله للردع: حيفا مقابل الضاحية.

هذه المعادلة ستساهم في كبح جماح الإعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

استهداف حيفا حتى لو كان محدودا فإن له تأثيرا معنويا كبيرا على الجانب الإسرائيلي.

ضربات حزب الله لحيفا بهذه الكمية من الصواريخ دليل على أن القيادة والسيطرة اكتملت في الحزب.

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