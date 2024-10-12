ما دلالات زيارة قاليباف إلى بيروت وما هي رسالته الخاصة؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في بيروت أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، شدد في مؤتمره الصحافي بمبنى السفارة الإيرانية على استعداد بلاده لتقديم المساعدات للنازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان، معربا عن دعم طهران لكل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان.

وأوضح أن قاليباف أكد استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لإنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات الطبية والانسانية والغذائية للنازحين في لبنان. لافتا الى وقوف طهران الى جانب الحكومة والشعب اللبناني فيما يتعلق بملف النازحين والعدوان الإسرائيلي، مشددا في الوقت نفسه أن الجمهورية الاسلامية لم ولن تتخلى عن المقاومة.

والتقى قاليباف كلاً من نظيره اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحث معهما آخر التطورات، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وسبل وقف إطلاق النار.

وقال مراسل العالم أن قاليباف وصل الى بيروت صباح اليوم السبت ومن ثم التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث بحثا المستجدات اللبنانية والإقليمية ثم زار ميدانيا أحد مواقع القصف الإسرائيلي في بسطة بيروت ليلقي كلمة من فوق الأنقاض.

وتابع المراسل أن رئيس مجلس الشورى الإيراني أدان بالجرائم الصهيونية ثم انتقل الى عين التين حيث التقى نظيره اللبناني نبيه بري وبحث معه الأوضاع الراهنة لا سيما جبهة الإسناد اللبنانية، فيما شدد على دعم إيران للمقاومة.

وأفاد مراسل العالم أن قاليباف من المقرر أن ينتقل الى روضة الشهداء القادة الذين اغتالهم الكيان الإسرائيلي ثم يذهب لزيارة جرحى الغارات الإسرائيلية.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الشورى الإيراني الى لبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

وحول أجواء الضاحية الجنوبية أفاد مراسلنا أن الهدوء الحذر يسيطر على المنطقة منذ 48 ساعة، ما يشير الى تغيير الاحتلال جغرافية مواقع الاستهداف. من جهته ركزت غارات الاحتلال اليوم على قرى بعيدة عن الضاحية الجنوبية وتحديدا قضاء كسروان وشوف بترون ما خلفت شهداء وجرحى.