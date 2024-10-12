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شاهد/منشد لبناني لرئيس البرلمان الايراني: نقوى بوجودكم بيننا!

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

خاطب المنشد اللبناني، حسين خيرالدين رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" خلال زيارته الى بيروت، قائلا: نحن نقوى بوجودكم بيننا.

العالم- لبنان

والتقى قاليباف، اليوم السبت، جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في بيروت.

وأجرى قاليباف ايضا مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان في هذا البلد نبيه بري، كما تفقد مناطق في الضاحية الجنوبية والبسطة (غربي بيروت) التي طالتها الغارات الصهيونية.

وفي ختام هذه الزيارة، غادر رئيس البرلمان الايراني بيروت متجها الى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات العالم (IPU) الذي سينعقد غدا.

ومن أهم الاهداف التي يسعى اليها رئيس مجلس الشورى الاسلامي، عبر زيارته الحالية الى جنيف، تجدر الاشارة الى تبيين وتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني، ودعم فصائل المقاومة، كما سينقل للعالم من خلال مباحثاته وكلماته، ظلامة وصمود الشعبين اللبناني والفلسطيني قبال هذه الجرائم.

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