حزب الله يدكّ طبريا ويستهدف قاعدة الاتصالات في ‏كرن نفتالي

العالم - لبنان
في مستجدات عمليات يوم السبت، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 صباحاً، مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.
وبعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:20 ظهراً، تجمّعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" بصلية صاروخية كبيرة.
4 استهدافات لمواقع مختلفة في وقتٍ واحد
وعند الساعة 12:20 ظهراً، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "كفريوفال" بصلية صاروخية.
كما استهدف المجاهدون، عند الساعة 12:20 ظهراً، قاعدة الاتصالات في "كرن نفتالي" بصلية صاروخية كبيرة.
وفي ثالث عملية، عند الساعة 12:20 أيضاً، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "خربة نفحا" بصلية صاروخية.
ثم استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في الساعة نفسها - 12:20 ظهراً، تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "كفر جلعادي" بصلية صاروخية.
وعند الساعة 01:00 ظهراً، استهدف حزب الله تجمّعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بقذائف المدفعية.
بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 02:30 ظهراً، تجمّعاً لجنود الاحتلال في "مسكاف عام" بقذائف المدفعية.
وكانت المقاومة قد نفّذت منذ فجر السبت، وحتى الصباح، سلسة عمليات، كان أبرزها استهداف قاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا، مستهدفةً مصنع المواد المتفجّرة فيها بصلية من الصواريخ النوعية، مؤكّدةً أنّها ستبقى جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم.