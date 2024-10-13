عراقجي: ليس لدينا أي خط أحمر في الدفاع عن شعبنا

العالم - ايران

وقال عباس عراقجي في تصريح للمراسلين لدى وصوله الى بغداد ان، الهدف من الزيارة هو التشاور والتنسيق مع العراق بخصوص قضايا المنطقة .

واضاف : اننا ننسق من اجل لجم الكيان الصهيوني ومحاولاته لتوسيع التوتر في المنطقة، لا نريد توسيع الحرب لكننا مستعدون لكل السيناريوهات .

واكد عراقجي : لا احد يريد توسيع الحرب سوى الكيان الصهيوني واضاف: هدف الجميع هو الحوول دون وقوع كارثة قد تحل بالمنطقة .

واشار الى ان الهدف من الزيارة الى بغداد هو التشاور والتنسيق مع العراق بخصوص قضايا المنطقة، لافتا الى ان موقف ايران والعراق قريبة جدا بخصوص قضايا المنطقة.

واكد وزير الخارجية الى ان مواقف الحكومة العراقية والشعب العراقي والمرجعية الرشيدة تجاه العدوان الصهيوني متميزة وقوية، قائلا: ننسق من اجل لجم الكيان الصهيوني ومحاولاته لتوسيع التوتر في المنطقة.

واضاف عراقجي: لانريد توسيع الحرب لكننا مستعدون لكل السيناريوهات، مؤكدا انه لا احد يريد توسيع الحرب سوى الكيان الصهيوني، معتبرا ان هدف الجميع هو الحؤول دون وقوع كارثة قد تحل بالمنطقة.

ووصل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الاحد الى العاصمة العراقية بغداد لاجراء مشاورات مع مسؤولي هذا البلد.

ومن ثم سيتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لمواصلة مشاوراته الإقليمية وذلك في ختام زيارته للعراق واجتماعه بمسؤولي هذا البلد.

وتركز مشاورات عراقجي خلال جولاته الإقليمية الأخيرة على استعراض احدث التطورات في غزة ولبنان وسبل وقف جرائم الكيان الصهيوني.

وقام وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر في أواخر الأسبوع الماضي.

وخلال زيارته إلى السعودية، التقى وتشاور مع نظيره السعودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ثم توجه إلى الدوحة والتقى برئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.