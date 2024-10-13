القسام تفخخ عين نفق وتفجرها بقوة صهيونية بشمال القطاع

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن عملية حزب الله قد خلفت 15 قتيلا من الجنود الإسرائيليين قابلة للإرتفاع بأعداد القتلى وعدد من الاصابات أكثر جراء هذه الهجوم بالطائرة المسيرة.

ولفت مراسلنا إلى أن الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينيه بالتزامن مع هذه العملية تلقن جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة درسا بعمليات قوية جدا، حيث يعلن الجيش الاسرائيلي بين الفينة والأخرى عن أحداث أمنية صعبة في شمال القطاع وتعلن كتائب القسام عن استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية حيث لجيش الإحتلال الإسرائيلي.



وأوضح مراسلنا أن المقاومة كانت قد أعلنت عن استهداف عدد من الآليات بقذائف التاندوم بقذائف مضادة للدروع وعبوات ايضا الشواظ القسامية المضادة للدروع حيث تم استهداف آليتين من نوع ميركافا 4، إضافة إلى تفخيخ عين نفق وتفجيرها بقوة صهيونية في شمال القطاع كما تم استهداف قوة صهيونية خاصة راجلة متحصنة باحدى المنازل في مخيم جباليا تم استهدافها بقذيفة "آر بي جي" المضادة للأفراد في المنزل المتحصنة بهذه القوة الصهيونية الخاصة.

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