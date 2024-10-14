آية الله مكارم: حزب الله يقدر على تجريع الهزيمة للاحتلال مرة أخرى

العالم - إيران

وخلال اجتماعه مع بعض أعضاء مجلس خبراء القيادة، قال آية الله مكارم شيرازي: إن حزب الله يستطيع هزيمة "إسرائيل" مرة ثانية بنفس القدرات والقوى المخلصة ويكرر التجربة هناك مرة أخرى، مشيرا الى أن ما أدى إلى النصر في الماضي يمكن أن يؤدي للنصر الآن أيضا.

وأضاف أن وحدة وانسجام الشعب اللبناني مع المقاومة يبعد عنهم أي خطر.

وأكد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية، حكومة وشعبا، لا تتوانى عن القيام بأي خطوة وستظل داعمة لشعب لبنان ومقاومته.

وأشار آية الله مكارم الشيرازي إلى دور ومكانة المرجعيات والعلماء والمفكرين في تعزيز جبهة المقاومة قائلا إن المتوقع منهم من خلال إعلان مواقفهم في الوقت المناسب وبشجاعة، بالإضافة إلى التعبير عن التعاطف، والسعي لتقوية وإيجاد الروح المعنوية والحوافز لدى قوى المقاومة والثبات في ساحة المعركة.

وتابع أن "إسرائيل" أظهرت أنها لا تلتزم بأي خط أحمر، والإعلان عن النية باغتيال آية الله السيستاني يدل على ذلك.

كما أكد المرجع آية الله مكارم شيرازي أننا بدورنا مستعدون لدعم جبهة المقاومة.