بعدما استخدمها حزب الله في هجوم حيفا.. ما هي المسيرات الانقضاضية؟

العالم - لبنان

وتصنف الطائرة التي استخدمها “حزب الله” ضمن المسيرات الانقضاضية، التي يمكنها تحديد الهدف أثناء وجودها في الجو وإطلاق صواريخ نحوه قبل أن تنقض عليه لاستكمال تدميره.

وتكمن خطورة هذا النوع من الطائرات المسيرة في أنها تجمع بين مزايا الطائرات فيما يتعلق بمستويات التحليق والمسارات المتغيرة التي تتخذها نحو الهدف، وبين مزايا الصواريخ التي تنقض على أهدافها بقوة تدميرية كبيرة من مسافات قريبة جدا تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.

واستطاع “حزب الله” استخدام المسيرات الانقضاضية بنجاح في تنفيذ هجوم حيفا، أمس الأحد، حسب هيئة البث العبرية، التي قالت إنه مسيرتان تابعتان للحزب اطلقهما تحت غطاء من الصواريخ نحو مواقع عسكرية في كيان الاحتلال حيث استطاعت إحداها الإفلات من منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى معسكر الجيش في بنيامينا، جنوبي حيفا.

نظرية عمل المسيرات الانقضاضية

خلال الحرب العالمية الثانية استخدم اليابانيون الطائرات الحربية المأهولة في تنفيذ هجمات انتحارية ضد القوات الأمريكية وكانت تلك العمليات تعرف بعمليات “كاميكاز”.

وتعتمد فكرة هذه الهجمات على تحويل الطائرة نفسها إلى وسيلة هجومية ذات قوة تدميرية كبيرة.

ومع ظهور الطائرات المسيرة طورت العديد من الدول أنواع مختلفة منها، كانت تعتمد على تنفيذ مهام الاستطلاع والقصف الجوي ثم تعود إلى قواعدها مرة أخرى مثل الطائرات المأهولة.

ومع تطور تقنيات تصنيع الطائرات المسيرة من حيث الحجم أو تقنية التصنيع، انخفضت تكلفتها بصورة كبيرة، جعلت العديد من الدول تلجأ إلى تطوير أنواع من الطائرة المسيرة التي يمكن استخدامها مثل الصواريخ لتنفيذ مهام القصف الجوي سواء على مرحلة واحدة بالانقضاض المباشر على الهدف، أو في مرحلتين عن طريق تزويدها بصواريخ يمكن إطلاقها أولا ثم الانقضاض على الهدف لاستكمال عملية تدميره.

الأهمية العسكرية

تحتاج عمليات القصف الجوي إلى تحديد الهدف بدقة والتعرف على الوسائل الدفاعية للعدو لاستخدام السلاح المناسب، الذي يمكنه إتمام المهمة بنجاح.

ويحتاج ذلك إلى استخدام وسائل عسكرية مختلفة تتضمن لجمع المعلومات ومعالجتها مع مراكز القيادة لتحديد الوقت المناسب للقصف.

وبينما تستغرق مهام القصف التقليدية وقتا طويلا، فإن اللجوء لاستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية يوفر الكثير من الوقت لأنها تستطيع تنفيذ مهام الاستطلاع وجمع المعلومات ومشاركتها مع مراكز القيادة، وقدرتها على التحول إلى سلاح هجومي ينقض على الهدف من مسافة قريبة جدا تجعل فرص نجاحها محققة.

وتمثل الطائرات المسيرة الانقضاضية سلاحا مثاليا فيما يعرف بـ”الحروب المشترك”، التي تعتمد على مشاركة بيانات القتال مع مراكز القيادة والمنصات القتالية المختلفة في ذات الوقت.

كما تساهم المسيرات الانقضاضية في تقصير الفاصل الزمني بين وقت الاستطلاع وجمع المعلومات الدقيقة عن الهدف وتوقيت قصفه، بما يقلل وقت اتخاذ قرار الهجوم إلى ثوان معدودة في بعض الأحيان.

منصات الإطلاق

تمتلك الطائرات المسيرة الانقضاضية مزايا أخرى تتعلق بقدرتها على الانطلاق من منصات محمولة أو حتى من أنابيب إطلاق تشبه أنابيب الإطلاق الخاص بمدافع الهاون.

كما يمكن إطلاق المسيرات الانقضاضية من البر والبحر والجو، في بعض الحالات، وفقا لطبيعة المهام القتالية التي تتولى تنفيذها وموقع الهدف.

استهداف معسكر لواء غولاني

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، وأعلنت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق اليوم، أن حزب الله شن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال الكيان.

وأعلن حزب الله مساء الأحد، مسؤوليته عن “استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من الطائرات المسيرة، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت”، مؤكدا أن “المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه”.