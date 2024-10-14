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بعد عملية حزب الله بجنوب حيفا.. أوستن يدعو 'اسرائيل' للتسوية 'السلمية' مع لبنان

بعد عملية حزب الله بجنوب حيفا.. أوستن يدعو 'اسرائيل' للتسوية 'السلمية' مع لبنان
الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عقب هجوم جنوب حيفا دعوته الكيان الإسرائيلي للتحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي.

العالم - الاحتلال

وجاء في بيان عن البنتاغون أن "أوستن تحدث مع غالانت في 13 أكتوبر للتعبير عن تعازيه في مقتل جنود" إسرائيليين في هجوم بطائرة بدون طيار من مقاومي حزب الله اللبناني امس الاحد.

وأكد أوستن الالتزام الأمريكي العميق بأمن الكيان الإسرائيلي، والذي تجلى من خلال الإعلان عن نشر بطارية دفاع جوي أمريكية عالية الارتفاع "ثاد" في كيان الاحتلال خلال الأيام المقبلة.

كما أكد أوستن، وفق البيان، "أهمية اتخاذ إسرائيل لجميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، والحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى مسار دبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود في أقرب وقت ممكن".

وأعرب أوستن مرة أخرى عن "قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري في غزة وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجته".

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