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شاهد.. تشييع حاشد لجثمان الشهيد عباس نيلفروشان في مدينة كربلاء المقدسة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة كربلاء المقدسة مراسم تشييع حاشدة لجثمان الشهيد اللواء عباس نيلفروشان، نائب شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية، وذلك حين وصوله الى المدينة قادما من مطار بغداد الدولي.

العالم - العراق

واستشهد اللواء نيلفروشان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعملية اغتيال اسرائيلية غادرة، استهدفت فيها قادة للمقاومة الإسلامية بأطنان من القنابل.

ومن المقرر ان يتم نقل جثمان الشهيد من مدينة كربلاء المقدسة الى مدينة مشهد المقدسة بعدها يتم تشييعه في العاصمة الايرانية طهران ليتم دفنه في مثواه الاخيرة بمدينة اصفهان، مسقط رأسه.

وكانت حشود كبيرة قد تجمعت في مدينة كربلاء المقدسة بإنتظار وصول جثمان الشهيد نيلفروشان من مدينة بغداد، وهتفوا بعدة شعارات بينها "الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر".

كربلاء

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