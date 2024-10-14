شاهد.. تشييع حاشد لجثمان الشهيد عباس نيلفروشان في مدينة كربلاء المقدسة

العالم - العراق

واستشهد اللواء نيلفروشان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعملية اغتيال اسرائيلية غادرة، استهدفت فيها قادة للمقاومة الإسلامية بأطنان من القنابل.

ومن المقرر ان يتم نقل جثمان الشهيد من مدينة كربلاء المقدسة الى مدينة مشهد المقدسة بعدها يتم تشييعه في العاصمة الايرانية طهران ليتم دفنه في مثواه الاخيرة بمدينة اصفهان، مسقط رأسه.

وكانت حشود كبيرة قد تجمعت في مدينة كربلاء المقدسة بإنتظار وصول جثمان الشهيد نيلفروشان من مدينة بغداد، وهتفوا بعدة شعارات بينها "الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر".

كربلاء