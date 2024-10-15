صورة .. جنود صهاينة يختبئون بقناة صرف صحي هربًا من صواريخ “حزب الله”

العالم _ فلسطين المحتلة

وقال الصحفي هاليل بيتون إن الجنود مختبئون في قناة صرف صحي أثناء تفعيل الإنذار، بسبب عدم وجود ملاجئ ومساحات محمية داخل قاعدة عسكرية كبيرة ومركزية، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وأشار إلى أن قادة القاعدة العسكرية غاضبون ويتساءلون “هل ينتظر رئيس الأركان كارثة أخرى؟ نحن مكشوفون تماما وعاجزون”.

وقد أسفر هجوم مباغت، أمس الأحد، على معسكر تدريب لواء غولاني -الذي يبعد نحو 80 كيلومترا عن عمق الجنوب اللبناني- عن مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة 67 بينهم 8 حالتهم خطرة للغاية. ووصفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاستهداف بأنه الحدث الأكثر دموية ضد الجيش منذ بدء الحرب الجارية،