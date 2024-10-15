المتحدثة باسم الحكومة: إيران مستعدة لأي رد إذا لزم الأمر

العالم - ايران

و قالت مهاجراني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن إيران ليست مستعدة أبداً لمبادلة مصالحها الوطنية بأي شيء آخر، ومن الضروري أن نعلن هنا أنه لا تعبثوا مع إيران بأي شكل من الأشكال؛ لأن ما حدث في الوعد الصادق 2 كان جزءاً صغيراً من قوة إيران.

وتابعت، إيران مستعدة لأي رد إذا لزم الأمر. ولن نتوانى عن الدفاع عن المصالح الوطنية بأي شكل من الأشكال، وكما قال قائد الثورة، لن نتسرع ولن نتردد في الرد.

وأضافت، سنرد في أي وقت وفي أي مكان مطلوب. ويجب أن يعلم العالم أن إيران لم ولن تبدأ الحرب أبداً، وأنها عازمة على الدفاع عن نفسها.

واشادت بجهود اللواء عباس نيلفروشان القيّمة والحثيثة في حماية حقوق الشعب اللبناني وحركة المقاومة.

كما اثنت على الزيارة الشجاعة التي قام بها وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الاسبوع الماضي الى لبنان في ظل تهديدات الكيان الصهيوني.

وردا على سؤال حول أهداف زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، أكدت مهاجراني على أن الإبادة الجماعية في غزة هي مأساة إنسانية واسعة النطاق وبان الجمهورية الإسلامية تبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناة أهل غزة و جنوب لبنان.

واضافت بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي مقترح للسلام يؤدي الى تحسين اوضاع المنطقة، ومن المؤكد أن إيران ستبذل جهودا فعالة لتحقيق السلام.