الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة "أمل" تدين مجزرة مجلس بلدية النبطية وتدعو لتحرك دولي فوري

حركة
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

دان المكتب السياسي لحركة "أمل" المجازر وحرب الإبادة التي تشنها آلة القتل الإسرائيلية على الشعب اللبناني، وآخرها الجريمة التي استهدفت رئيس بلدية مدينة النبطية وأعضاء المجلس البلدي.

العالم-لبنان

وجاء في البيان: "من أيطو في أقصى الشمال اللبناني الى المعيصرة وكيفون والقماطية ورياق وأبلح وقانا وجرجوع وسائر القرى والبلدات الجنوبية، وخاصه المجزرة الغادرة والجبانة التي استهدفت مبنى المجلس البلدي لمدينة النبطية اثناء التئامه رئيساً وأعضاء وإداريين في إجتماع رسمي مخصص لإغاثة وتقديم مساعدات حكومية للنازحين والصامدين من أبناء المدينة والجوار، متسببة بإستشهاد رئيس المجلس البلدي الدكتور احمد كحيل وعدد من أعضاء المجلس والموظفين الإداريين".

وأردف البيان "ان المكتب السياسي في حركة أمل يدين ويستنكر هذه المجزرة وسائر المجازر التي ترتكب بحق المدنيين على مساحة الجغرافيا اللبنانية في ظل صمت وعجز دوليين يوقف حرب الابادة التي تواصل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية شنها على لبنان واللبنانيين أطفالا ونساءا وشيوخا ومرافق صحية ورسمية، كما لم توفر جنود اليونيفل والجيش اللبناني وفرق الإسعاف ودور العبادة".

وتابع "إن حركة أمل تجدّد دعوتها العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته الى وقفة تاريخية وتحرك عاجل لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان".

وقدمت الحركة تعازيها لأبناء مدينة النبطية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. "حزب الله"يكشف عن مواصفات صاروخ "نصر 1" الجديد

بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مواصفات صاروخ "قادر 2" الباليستي الجديد