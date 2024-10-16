حركة "أمل" تدين مجزرة مجلس بلدية النبطية وتدعو لتحرك دولي فوري

العالم-لبنان

وجاء في البيان: "من أيطو في أقصى الشمال اللبناني الى المعيصرة وكيفون والقماطية ورياق وأبلح وقانا وجرجوع وسائر القرى والبلدات الجنوبية، وخاصه المجزرة الغادرة والجبانة التي استهدفت مبنى المجلس البلدي لمدينة النبطية اثناء التئامه رئيساً وأعضاء وإداريين في إجتماع رسمي مخصص لإغاثة وتقديم مساعدات حكومية للنازحين والصامدين من أبناء المدينة والجوار، متسببة بإستشهاد رئيس المجلس البلدي الدكتور احمد كحيل وعدد من أعضاء المجلس والموظفين الإداريين".

وأردف البيان "ان المكتب السياسي في حركة أمل يدين ويستنكر هذه المجزرة وسائر المجازر التي ترتكب بحق المدنيين على مساحة الجغرافيا اللبنانية في ظل صمت وعجز دوليين يوقف حرب الابادة التي تواصل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية شنها على لبنان واللبنانيين أطفالا ونساءا وشيوخا ومرافق صحية ورسمية، كما لم توفر جنود اليونيفل والجيش اللبناني وفرق الإسعاف ودور العبادة".

وتابع "إن حركة أمل تجدّد دعوتها العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته الى وقفة تاريخية وتحرك عاجل لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان".

وقدمت الحركة تعازيها لأبناء مدينة النبطية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.