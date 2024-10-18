شاهد السيرة الذاتية للشهيد يحيى السنوار

العالم – خاص بالعالم

تلقى تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية بغزة ويتخرج منها بدرجة الباكالوريوس في شعبة الدراسات العربية.



نشأ في ظروف صعبة وتأثر في طفولته بالاعتداءات والمضايقات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي لسكان المخيمات.

ساعده النشاط الطلابي على اكتساب خبرة وحنكة أهلته لتولي أدوار قيادية في حركة حماس بعد تأسيسها عام الف وتسعمئة وسبعة وثمانين خلال انتفاضة الحجارة.

أسس -بتكليف من مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين– عام ستة وثمانين جهازا أمنيا أطلق عليه منظمة الجهاد والدعوة ويعرف باسم 'مجد'.



وكانت مهمة هذه المنظمة الكشف عن عملاء وجواسيس الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم، إلى جانب تتبع ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وما لبثت أن أصبحت هذه المنظمة النواة الأولى لتطوير النظام الأمني الداخلي لحركة حماس.

اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام الفين واحد عشر، ليعود إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

انتخب رئيسا للحركة في قطاع غزة عام الفين وسبعة عشر ومرة أخرى عام الفين وواحد وعشرين، وفي العام الحالي انتخب رئيسا للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال سلفه إسماعيل هنية.

تعتبره سلطات الاحتلال مهندس عملية طوفان الأقصى يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت، والتي كبدت كيان الاحتلال خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف عمليتها 'السيوف الحديدية' على القطاع، والتي جاءت ردا على عملية طوفان الأقصى.



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