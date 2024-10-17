مسؤول ايراني ينفي صحة مصرع رعايا افغان غير قانونيين في حدود سراوان

العالم - ايران

وكتب كاظمي قمي في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي X: في ظل ضجيج وسائل إعلام مفبركة للاكاذيب، فإن قبول أي محتوى يتطلب الدقة والامانة وتقبل المسؤولية والتقارير المسؤولة من قبل وسائل الإعلام الإخبارية.

وأوضح: أن التعامل "القانوني" مع "الدخول غير القانوني للرعايا غير المصرح لهم" هو حق مشروع للدول، وقوات حرس الحدود في كل دولة ملزمة بمنع دخول الرعايا غير الشرعيين.

وأضاف كاظمي قمي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على إعادة اللاجئين غير القانونيين والتعامل بشكل قانوني مع دخولهم غير القانوني في جميع النقاط الحدودية، ولكنها في هذا السياق تتصرف بشكل قانوني ومسؤول تماما وعلى أساس سياسة حسن الجوار والرحمة الإسلامية والالتزام بأحكام المعاهدات الدولية.

وتابع: ان إدارة حركة الحدود مسؤولية متبادلة ومن واجب الدول المجاورة منع العبور غير القانوني للعناصر المشبوهة والتنقل غير المصرح به لرعاياها والالتزام بالواجبات والالتزامات الدولية في حماية حدودها.

يذكر انه بعد نشر صور في الفضاء الالكتروني لعدد من الجرحى، والتي أعلنت بعض وسائل الإعلام المعادية انهم اصيبوا جراء هجوم من قبل حرس الحدود الإيراني على مواطنين أفغان، رفض العميد رضا شجاعي قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) هذا الخبر، معتبرا الصور والمواد المنشورة بانها كاذبة اساسا.