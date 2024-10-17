خبير عسکري.. الجيش الإسرائيلي جيش قاتل وليس بمقاتل

العالم - خاص بالعالم

وقال أبي رعد في حديث لقناة العالم ان الاسرائيلي ليس بجيش مقاتل وانما هو جيش قاتل وهو اضعف من أن يقوم بأي عملية، فالجبن صفته.

وأکد ان الهجمات الجوية والغارات التي ينفذها الاحتلال في البقاع والضاحية وغيرها من المناطق اللبنانية، فقط للتدمير والتجزير وکل مايقوم بضربه ليست سوی اماکن مدنية.

وأضاف ابي رعد ان الاحتلال الاسرائيلي قصف قبل بضعة أيام بلدة دردغيا وهي بلدة مسيحية وما قصفه کانت کنيسة البلدة، فهل يعقل ان تکون في الکنيسة صواريخ؟.

وأوضح ان هذه الضربات العمياء الاسرائيلية تأتي انتقاماً للإنزال المدروس الذي تنفذه المقاومة في الحافة الامامية في جنوب لبنان.

وبيّن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي کان يتکل علی عامل واحد وهو القدرة الجوية التي کان يتفوق بها، اما في المواجهات الميدانية فيتکبد بالخسائر کل مرة.

وشدد الخبير العسکري علی ان المقاومة اعادت خلق التوازن ضد جيش يمتاز بإمکانيات تقنية وتدميرية هائلة مدعوم من الغرب واميرکا، ففي ميدان المواجهات اصبحت تکبد الاحتلال الخسائر وفي المواجهات الجوية ايضاً خلقت توازن رعب عبر مسيرات تجتاز الرادارات وتقصف المستوطنات وتنشر الرعب في سماء المستوطنات، ما تسبب في احدی المرات في اطلاق صافرات الانذار في 193 مستوطنة.