رسالة قائد الثورة تكريما لالتزام وصمود كريمة الامام الخميني (رض)

العالم – إيران

وقال سماحة آيةالله السيدعلي خامنئي في رسالته: إن تكريم السيدة مصطفوي كريمة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رضوان الله عليه، هو إجراء لائق وجدير.

وأضاف سماحته أن: هذه السيدة الكريمة وبتلك القدرة والعزيمة التي يُتوقع من ابنة ذلك الأب رفيع المنزلة والمقام، أظهرت تمسكها والتزامها بنهج الإمام والقائد العظيم الراحل وسارت على نفس الطريق والنهج؛ والمثال على ذلك هو تشكيل وإدارة جمعية الدفاع عن فلسطين.

وابتهل قائد الثورة الإسلامية في إيران إلى الله سبحانه وتعالى بدوام التوفيق لهذه السيدة المكرمة.

يذكر أن المؤتمر الدولي للمجاهدين في الغربة، عقد اليوم الخميس في المرقد الرضوي الطاهر تكريما للمقام الشامخ لشهداء طريق القدس الشهيد السيدحسن نصرالله والشهيد إسماعيل هنية وتكريم خادمة القدس الدكتورة زهرا مصطفوي كريمة الإمام الخميني (رض) رئيسة هيئة أمناء جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني.