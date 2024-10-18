شاهد.. مستشفيات بيروت تشهد ارتفاعا في نسبة الجرحى

العالم - خاص بالعالم

وتسلّم لبنان مساعدات من أكثر من 14 دولة من بينها العراق، ومصر، والأردن، وتركيا، وإيران، والإمارات، وسلوفاكيا، وبولندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وكولومبيا، وتشيلي.

كما تلقى لبنان مساعدات أخرى من وكالات تابعة للأمم المتحدة، أبرزها منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن وزن المساعدات الإجمالي فاق 330 طنّاً، وقد سُلّمت منها حتى الآن دفعات لأكثر من 55 مستشفى و134 مركز رعاية صحية، بالإضافة إلى هيئات إسعافية.