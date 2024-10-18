المقاومة الفلسطينية تتصدى لاقتحام الاحتلال طوباس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية المكونة من 20 آلية عسكرية التي اقتحمت طوباس انطلاقا من حاجز تياسير العسكري.

وتمكن مقاومون من تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال، وتردد صدى التفجيرات في أرجاء المدينة.

ووفق شهود؛ تركزت الاشتباكات العنيفة قرب مفترق تياسير وفي شارع الثغرة، بينما نشر الاحتلال قناصته، في شارع الصحة الجديدة.

وتمكن مقاومون من تفجير عدد من العبوات المعدة مسبقًا في الآليات العسكرية وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص في محور الثغرة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

تزامن ذلك مع إغلاق الشباب الثائر شوارع رئيسية في طوباس لتمكين المقاومين من التصدي للاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن بهجت الجدوع في منطقة صوافطة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن صلاح ابو مطاوع، بعد اقتحام منزله وتكسير مقتنياته.

ويأتي تصدي المقاومة في طوباس لاقتحام الاحتلال، رغم الهجمة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة باعتقال المقاومين ومصادرة العبوات الناسفة، وفق حرية نيوز.

وبعد انسحاب قوات الاحتلال من طوباس، أطلقت قنابل الغاز تجاه مركبات الفلسطينيين على حاجز الحمرا قرب المدينة.