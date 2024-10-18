حماس تنعى محمود حمدان قائد كتيبة "تل السلطان" برفقة السنوار

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان: “ننعى الشهيد القائد محمود حمدان (أبو يوسف) قائد كتيبة تل السلطان في رفح” جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن حمدان “ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبر مشتبكا مع جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في حي تل السلطان، برفقة قائد الطوفان الشهيد المجاهد القائد يحيى السنوار”.

وفي وقت سابق الجمعة نعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بشكل رسمي، اليوم الجمعة، رئيسَ مكتبها السياسي، وقائد معركة طوفان الأقصى، يحيى السنوار، الذي استشهد في اشتباك مع جيش الاحتلال، بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان متلفز تلاه عضو المكتب السياسي، خليل الحية: “بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة، تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم، رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من إخوانه الشهداء”.