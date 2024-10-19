استشهاد القائد يحيى السنوار

العالم _ باختصار

"السنوار" كان يشارك في المعارك ضد جيش الاحتلال في منطقة "تل السطان" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جنود الاحتلال لم يكونوا يعلمون أن "السنوار" كان متواجدا مع المقاومين في المنطقة التي شهدت المعارك.

جيش الاحتلال نشر فيديو ظهر فيه "السنوار" مصاباً بجروح بليغة داخل المنزل الذي تحصن فيه المقاومون.

جيش الاحتلال: بعد إصابته اشتبك "السنوار" مع الجنود مستخدما القنابل اليدوية وسلاحا رشاشا.

وجود "السنوار" في أرض المعركة فند المزاعم حول وجوده في الأنفاق واحتمائه بالأسرى لدى المقاومة.

إعلام عبري: ما حصل لم يكن نتيجة جهد استخباراتي بل مجرد مصادفة مع وجود "السنوار" في أرض المعركة.

حركة حماس: استشهاد القائد "السنوار" لن يزيد الحركة إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي قدما.

حركة حماس: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بانسحابه من قطاع غزة ووقف العدوان وتحرير الأسرى الفلسطينيين.

ولد يحيى السنوار في 29 أكتوبر 1962 في مخيم خان يونس لعائلة نزحت من "مجدل عسقلان" المحتلة.

كان من مؤسسي جهاز "مجد" داخل حركة حماس عام 1985 والذي اختص بملاحقة عملاء وجواسيس الاحتلال.

في العام 1989 أصدر الاحتلال 4 أحكام بالسجن المؤبد ضده قضى منها 22 عاما في الاعتقال.

اختير رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في آب-أغسطس العام الجاري خلفا للشهيد "إسماعيل هنية".

الشهيد "السنوار" كان مهندس وقائد معركة "طوفان الأقصى" التي شكلت أقوى ضربة للاحتلال منذ تأسيسه.