لماذا هاجم الشباب العراقي مكتب قناة MBC السعودية؟

العالم - العراق

وعملت قوات الأمن العراقية على إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القناة في العاصمة بغداد.

وفي تقرير مثير للجدل بعنوان "ألفية التحرر من الإرهاب"، نالت قناة MBC السعودية من قادة محور المقاومة الشهداء، ومن بينهم القائد الحاج قاسم سليماني، والسيد حسن نصر الله، وعماد مغنية، وجهاد مغنية، وسمير القنطار، وفؤاد شكر، السيد بدر الدين الحوثي وأبو مهدي المهندس وإسماعيل هنية ويحيى السنوار وأساءت إليهم.

ووصفت القناة السعودية الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية والذي كان له دور بارز في القضاء على فتنة "داعش" بأنه "رمز إرهابي وسبب حرب ودمار"، وأضافت: "أنشطته العبثية انتهت عام 2020 في بغداد".

وفيما يخص الشهيد السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله جاء في التقرير: نصر الله زعيم الميليشيات المسلحة لحزب الله الذي كان سببا في تأزم الأوضاع في لبنان وغيرها من الدول.

كما قالت القناة في وصف الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" : إن يحيى السنوار كان الوجه الأخير للإرهابي مصاص الدماء وقاد العديد من الجرائم الوحشية وقد تخلص العالم من شره .

هذا وكتب النائب العراقي مصطفى سند عبر حسابه على "فيسبوك": "قناة MBC IRAQ المدعومة حكومياً، الموضوع لا ينتهي بالتكسير أو الحرق، لا مكان لكم في العراق، وسيتم العمل على إلغاء رخصتكم واسم العراق لا يتشرف بالعملاء".



يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت تقرير قناة MBC السعودية الناطقة باللغة العربية.. مشددة على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".



وأكدت أن التقرير سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها".