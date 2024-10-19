تعرف على قدرات مسيّرة 'صياد 107' التي استهدفت منزل نتنياهو

العالم - لبنان

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

وأفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بأن هناك حالة استنفار كبيرة للطائرات الحربية والمروحيات التابعة للجيش الإسرائيلي في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب.

وكشفت تقارير إعلامية أن حزب الله استخدم الطائرة المسيرة من طراز صياد 107 في استهداف منزل نتنياهو وذلك بعدما اخترقت الدفاعات الإسرائيلية أكثر من مرة.

والطائرة صياد 107 هي طائرة متفجرة واستطلاعية، وهي مزودة بتكنولوجيا للبحث عن أهداف ذات قيمة عالية في المعركة، في إشارة إلى أنظمة الصواريخ وغيرها من الأهداف العالية.

وطائرة صياد 107 مزودة بجهاز إرسال ينقل الصورة مباشرة للمسؤولين والقادة ويبلغ طولها 2.5 متر، ويصل طول جناحيها إلى 3 أمتار، ويمكن أن يصل مداها لمسافات طويلة تزيد على 1000كيلومتر، هي من عائلة طائرات ذات المحرك الكهربائي.

وتتميز هذه الطائرات بأنها صامتة، ولا يمكن سماع صوت لها من الأرض، إضافة إلى قدرتها على حمل ذخائر متفجرة تزن 10 كيلوجرامات.