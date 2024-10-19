بعد انفجار مسيرة بمنزله.. أين يختبئ نتنياهو؟

العالم - الاحتلال

وعبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى قيساريا قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيساريا دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة، وفقًا لما ذكره موقع "واللا" الإسرائيلي.

وذكرت مصادر، أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل نتنياهو في قيساريا التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

أين كان نتنياهو وقت الانفجار؟

من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب نتنياهو رفض الإفصاح عن مكان رئيس وزراء الاحتلال وقت انفجار المسيرة في قيسارية.

وأضافت أن "المبنى المستهدف في قيسارية هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو".

وذكر عن الإعلام الإسرائيلي، نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، بأن رئيس وزراء الاحتلال لم يكن في مقر إقامته في قيسارية هذا الصباح.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن الرقابة العسكرية تفرض حظرا على نشر معلومات تتعلق بالمبنى الذي استهدفته المسيرة في قيسارية.

أين رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو؟

أكد مصدر إسرائيلي أن المستهدف من هذه المسيرة هو الفيلا الخاصة بنتنياهو في قيسارية، من غير الواضح مدى الضرر الذي لحق في هذا المبنى ومحيطه.

وتابع بإن حتى الآن يرفض مكتب نتنياهو يرفض التعليق حول مكان تواجد نتنياهو لأسباب أمنية.

وأضاف بإن في أغلب الأحيان يقضي نتنياهو وعائلته نهاية الأسبوع في هذه الفيلا، هذا ما اعتادته العائلة، لكن في الفترة الأخيرة يقضي الكثير من نهايات الأسبوع في فيلا بمدينة القدس تابعة لأحد أصدقائه.