صور/وزير الخارجية الإيراني يتناول طبقاً مصرياً شهيراً بالقاهرة

العالم- مصر

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه تناول الكشري لأول مرة في حياته، رغم أن زيارته لمصر هي الثانية خلال مشواره الدبلوماسي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أوضح أن الكشري مختلف عن الأطعمة في إيران التي تشتهر بالكباب، لافتا إلى أن مصر صاحبة حضارة وتاريخ قديم وحديث، وهو ما جعل العالم يشتاق لزيارتها وتناول أطعمتها الشهيرة، كما يبحثون عنها في مختلف دول العالم.

وأعرب عراقجي واعضاء الوفد الدبلوماسي الايراني المرافق له، وفي مقدمتهم المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة السفير محمد سلطاني فرد، اعربوا عن اعجابهم بطعم الكشري المصري.

وأثارت صور وزير الخارجية الإيراني وهو يتناول "الكشري" تفاعلا كبيرا في مصر بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر كثيرون عن إعجابهم بتناول الوزير الإيراني للطعام المصري، فيما طالبه آخرون بتجربة "الطعمية" أو الفلافل والأطعمة المصرية الأخرى.

ووصل عراقجي إلى القاهرة، مساء الأربعاء، في زيارة تعد الأولى من نوعها لمسؤول إيراني رفيع المستوى منذ عام 2014، كما أنها الزيارة الأولى لعراقجي إلى مصر منذ توليه منصبه قبل حوالي شهرين.





وشكر وزير الخارجية الإيراني، والوفد المرافق له المصريين، على كرم الضيافة وحفاوة الأستقبال.

والكشري المصري تتكون من المعكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم الحارة والتقلية.

