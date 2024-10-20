مراسلة العالم تدخل مکاناً محظوراً في الضاحية.. شاهد ماذا رأت

العالم - مراسلون

وبحذر تام سُمح لمراسلة قناة العالم الدخول الی منطقة طالها القصف الاسرائيلي ما أسفر عن دمار هائل في الابنية والشقق السکنية.

وبینما کانت توثق کاميرا قناة العالم مشاهد عن المنطقة المستهدفة، تم استهداف المنطقة وتصاعدت اعمدة الدخان من احدی الشقق في المنطقة.

وأکدت مراسلة العالم ان الطائرات المسيرة الاسرائيلي لاتغادر سماء المنطقة.

ووثقت کاميرا قناة العالم مشاهد مدنية بحتة عند المکان المستهدف، والذي تذرع الاحتلال بأنه مقر نشاطات عسکرية، لضربه.

وأحد المکانات المستهدفة هي قاعة أفراح، حيث تضرر المبنی جراء الاستهداف الاسرائيلي.