الاحتلال يشن حرباً جديدة هدفها تدمير إقتصاد لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في بعبلك ان الغارات التي شنها الاحتلال الاسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، استهدفت فروعاً لجمعية "مؤسسة القرض الحسن".

ووأكد مراسل قناة العالم أن ضربات الاحتلال استهدفت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن في بعلبك والهرمل في شرق لبنان.

وأشار مراسل قناة العالم الی استهداف احد فروع هذه المؤسسة في سوق بعلبك والذي يعتبر من الأماكن التاريخية لهذه المدينة.

وأكد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف 19 فرع من فروع مؤسسة القرض الحسن في مناطق مختلفة من لبنان.

وتشكل هذه الضربات توسيعا للعدوان الإسرائيلي ضد لبنان، قد يُفعّل مرحلة التعامل بالمثل من قبل حزب الله، ما سيؤدي الی انهيار الاقتصاد الاسرائيلي المتهاوي حالياً بفعل العدوان علی غزة ولبنان.