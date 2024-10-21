الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يشن حرباً جديدة هدفها تدمير إقتصاد لبنان

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أطلق الاحتلال الاسرائيلي مرحلة جديدة من عدوانه علی لبنان، طالت المؤسسات المالية والاقتصادية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في بعبلك ان الغارات التي شنها الاحتلال الاسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، استهدفت فروعاً لجمعية "مؤسسة القرض الحسن".

ووأكد مراسل قناة العالم أن ضربات الاحتلال استهدفت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن في بعلبك والهرمل في شرق لبنان.

وأشار مراسل قناة العالم الی استهداف احد فروع هذه المؤسسة في سوق بعلبك والذي يعتبر من الأماكن التاريخية لهذه المدينة.

وأكد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف 19 فرع من فروع مؤسسة القرض الحسن في مناطق مختلفة من لبنان.

وتشكل هذه الضربات توسيعا للعدوان الإسرائيلي ضد لبنان، قد يُفعّل مرحلة التعامل بالمثل من قبل حزب الله، ما سيؤدي الی انهيار الاقتصاد الاسرائيلي المتهاوي حالياً بفعل العدوان علی غزة ولبنان.

روابط ذات صلة

صحيفة عبرية تكشف حجم خسارة تل أبيب المالية من التصعيد مع إيران وحزب الله