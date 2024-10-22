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اقتحام حي المصايف وبلدة سلواد برام الله ومخيم العروب بالخليل

اقتحام حي المصايف وبلدة سلواد برام الله ومخيم العروب بالخليل
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حي المصايف بمدينة رام الله، وداهمت بلدة سلواد شرقا، كما اقتحمت مخيم العروب شمالي الخليل واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين فيه.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال داهمت حي المصايف في رام الله، واعتقلت مواطنا من عائلة المالكي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، حيث ذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مخيم العروب شمالي مدينة الخليل.

وافادت مصادر محلية لـ'وفا'، باقتحام الاحتلال مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، واعتقال العديد من الشبان والاعتداء على آخرين، بينما تم الحاق أضرار بمحتويات بعض المنازل.

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