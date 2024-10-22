عراقجي يلتقي ولي عهد الكويت

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، التقى اليوم الثلاثاء ولي عهد الكويت صباح الخالد الحمد الصباح.

ووصل وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الكويت على رأس وفد لمواصلة المشاورات والاجتماعات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد عصر الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

واجتمع عراقجي الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتعد الكويت الوجهة العاشرة من زيارات وزير الخارجية الايراني الاقليمية في الفترة الاخيرة.