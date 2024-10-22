بالصورة/إيران تطرح خاتم السيد نصرالله في مزاد والسبب؟

العالم _ إيران

وفي خطوة جديدة استجابةً لنداء قائد الثورة الإسلامية اية الله خامنئي بضرورة تقديم الدعم والمساندة للشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان، أعلن النائب الايراني"مجتبى رحمان دوست" على قناة "أفق سيما" التابعة للاذاعة والتلفزيون الايراني عرض خاتم للشهيد السيد حسن نصرالله في مزاد يذهب ريعه لصالح الشعب اللبناني بمبلغ ابتدائي قدره 113 الف دولار.

وكان النائب رحماندوست قد تلقى الخاتم كهدية من الشهيد السيد حسن نصر الله أثناء زيارته لإيران عام 2014.

وأعلنت قناة أفق سيما: "للمشاركة في هذا المزاد، يرجى إرسال الاسم الكامل ورقم الاتصال إلى الرقم 100022."