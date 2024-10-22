السوداني يعلن مقتل ما يسمى "والي العراق" في داعش الارهابي

العالم - العراق

وقال السوداني في تدوينة على منصة "اكس" "أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، و (8) من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".

وأضاف "‏نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".

بدورها أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية قتل ما يسمى "والي داعش" في العراق ومعاونيه في جبال حمرين، مؤكدة ان العملية استمرت "عدة أشهر" وبمشاركة التحالف الدولي.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد التوكل على الله وبفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة للقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبعملية نوعية بطولية متميزة لشجعان جهاز مكافحة الإرهاب ومفارز الأمن الوطني وبمتابعة فنية دقيقة استمرت عدة أشهر لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمطاردة من تبقى من قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية، وبإشراف وتخطيط ومتابعة فنية استخبارية من قيادة العمليات المشتركة، تمكن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب ومفارز الأمن الوطني من الوصول إلى أحد المقرات المهمة لقيادات داعش في جبال حمرين المعقدة جغرافياً".

وأضافت القيادة، أنه تم قتل (9) إرهابيين من بينهم ما يسمى والي العراق المجرم المدعو (جاسم المزروعي أبو عبد القادر) وقادة آخرين من الخط الأول لعصابات داعش الإرهابية سيتم الإعلان عن أسمائهم والتفاصيل لاحقاً بعد إجراء عملية الفحص الدقيق (DNA).".

وتابعت القيادة، "كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمعدات في (8) مضافات كانت تستخدم من قبل هذه العصابات المنهزمة، تمكنت القوة من تدميرها بالكامل، كما تم تدمير ورشة كبيرة للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة، وما زالت العملية مستمرة وسنوافيكم لاحقاً بباقي تفاصيلها".