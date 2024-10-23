دعماً لفلسطين.. سلسلة هجمات سيبرانية تضرب قبرص

العالم-فلسطين

وأفاد المسؤولون السيبرانيون في قبرص أمس الثلاثاء بأن الهجمات تسببت في تعطيل مؤقت للبنوك والمطارات والمواقع الحكومية.

وظهرت التحذيرات الأولى بشأن عملية إلكترونية محتملة ضد قبرص الأسبوع الماضي، في أعقاب التصريحات على " تيليغرام" ومنتديات الويب المظلم من مجموعات مثل "لولزسيك بلاك" و"الجنود المغاربة" و"جيش الملثمين السود" و"أنونيموس سورية"، التي أعلنت نيتها اختراق الوكالات القبرصية لمعاقبة البلاد على دعمها "إسرائيل".

ومن بين الخدمات المتأثرة البوابة الرئيسية لحكومة قبرص على الإنترنت، وسلطات الكهرباء والاتصالات في البلاد، وبنكها الرئيسي، وشركة نفط، ومشغل مطارين محليين.

وذكر المسؤولون أن معظم هذه المواقع تعرّضت لهجمات قرصنة من نوع الضغط على الخدمة "دي دي او اس" هي عملية غمر المواقع المستهدفة بزيارات غير مرغوب فيها، مما يجعلها غير قابلة للوصول مؤقتاً، بينما قال القراصنة: إنهم سرقوا بيانات حسّاسة.

وقالت وسائل إعلام قبرصية: إن نقاط التفتيش في المطار وأنظمة التحكم التابعة للشرطة عملت أبطأ من المعتاد، وقد رُقّيت الأنظمة لمنع المزيد من التهديدات.

ونقل موقع ذا ريكورد عن قراصنة من "لولزسيك بلاك" في بيان لهم، القول: إن "هذه العملية نُفّذت رداً على دعم قبرص للكيان المحتل المغتصب".. مضيفين: إنهم سيوقفون الهجمات إذا غيرت قبرص موقفها تجاه "إسرائيل" وأرسلت طائرات إمدادات غذائية إلى قطاع غزة.

وأكدت شركة أوديسي للأمن السيبراني القبرصية أن وكالات الحكومة المحلية كانت في حالة تأهب قصوى منذ إعلانات القراصنة.. مضيفة: إن الهجمات تبدو ذات دوافع سياسية.