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العميد قاآني يقدم التعازي باستشهاد السنوار 

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

حضر قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، صباح اليوم الاربعاء في مكتب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في طهران وذلك لتقديم التعازي باستشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

العالم - ايران

يتبع ..

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