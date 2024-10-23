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في شمال غزة..

شاهد بالفيديوهات.. القسام توقع قوة هندسية للاحتلال بكمين محكم

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام مشاهد من إيقاع قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم جنوب دوار الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وفي السياق، قامت كتائب القسام بقصف موقع القيادة والسيطرة في محور “نتساريم” بصواريخ رجوم عيار 114 ملم، في حين دكت الوية الناصر صلاح الدين وقوات الشهيد عمر القاسم قوات العدو الاسرائيلي في محور التوغل شرق جباليا بقذائف الهاون، وتمكنا ايضا من قصف كيبوتس “مفلاسيم” بصواريخ 107 ملم.

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اسرائيلياً… قال الجنرال الصهيوني المتقاعد إسحق بريك ان “حركة حماس تخرج من الأنفاق، وتُطلق الصواريخ على دباباتنا وناقلات الجند المدرعة، وتزرع العبوات الناسفة على الطرقات، وتفخخ المنازل التي يقوم الجيش الإسرائيلي بتمشيطها حتى الآن، وبعد عام من الحرب، لا تزال حماس تكبّدنا خسائر كبيرة”.

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المصدر: كتائب القسام

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