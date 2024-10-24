شاهد.. صراخ وعويل الجنود الصهاينة وهم يفرون من نيران حزب الله

العالم - خاص العالم

تظهر المشاهد المصورة صراخ وبكاء وعويل جنود اسرائيليين وهم يفرون بقتلاهم وجرحاهم اثر استهدافهم من قبل المقاومة على الحدود مع لبنان.

نشاط فوق العادة وأصوات لم تتوقف لمروحيات الاحتلال وهي تعمل بشكل متواصل على نقل الاصابات على خط جنوب لبنان الى زيف في صفد و رامبام في حيفا.

عشرات القتلى والمصابين وتدمير دبابات وإصابة مبان وانقطاع الكهرباء ويوم جديد لآلاف المستوطنين في الملاجىء حصيلة غير نهائية لعمليات القاومة واستهدافاتها لقواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة وأيضا لقوات الاحتلال المتوغلة عند الحافة الأمامية للحدود الجنوبية للبنان.

أربع دبابات ميركافا أعلنت المقاومة عن استهدافها خلال ساعات فقط موقعة طواقمها بين قتيل وجريح دبابتان قصفتهما المقاومة فجرا وظهرا خلال اشتباكات عنيفة خاضتها مع قوات الاحتلال في بلدة عيتا الشعب ودبابتان أخريان استهدفتهما ‏بفارق دقائق قليلة جنوب بلدة العديسة وشمال غربها.

وبصليات صاروخية كبيرة ومتتالية قصفت المقاومة مدينتي نهاريا وصفد ومستوطنة كرمئيل وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا وقاعدة سنط جين بين نهاريا ومدينة عكا المحتلة. كما استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات المنارة وكريات شمونة ومسكفعام.

إعلام الاحتلال كشف عن اعتراف جيشه بمقتل أربعة جنود وإصابة عدد آخر لم يحدده خلال الساعات الماضية في معارك جنوبي لبنان مشيرة الى حادثتين صعبتين ضد جنود الجيش الإسرائيلي ليل الخميس وصباحه في جنوب لبنان وطبعا التفاصيل تمنع الجبهة الداخلية كالعادة نشرها أو الخوض فيها.

أكثر من أربعمئة منزل في جميع أنحاء مستوطنات حاصور هجليليت بمحيط روش بينا انقطعت الكهرباء عنها اثر إطلاق وانفجار صواريخ من لبنان وأكد إعلام الاحتلال تضرر أكثر من اثني عشر منزلا في كرمئيل وحدها.

وصرح رئيس مجلس 'مطيه آشر' موشيه دافيدوفيتش أن كل ما يحصل الآن هو تلقيهم لصواريخ حزب الله الذي يواصل ضربهم.

وفي حين ينشر المستوطنون بشكل متواصل فشل الدفاعات الجوية في التصدي لصواريخ ومسيرات حزب الله كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن تكلفة اعتراض كل طائرة من دون طيار يطلقها حزب الله تبلغ نحو مئة ألف دولار وما يصل إلى عدة ملايين لكل صاروخ اعتراضي لكيان الاحتلال.